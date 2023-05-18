Минюст внес «Съезд народных депутатов» Пономарева и Гудкова в реестр нежелательных организаций

Минюст России сегодня, 18 мая, объявил о внесении в перечень нежелательных организаций НПО «Съезд народных депутатов» (Польша). Решение принято на основании заключения Генпрокуратуры, признавшей деятельность организации нежелательной 27 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

«Съезд народных депутатов» был создан в Польше в 2022 году. Его основатели — экс-депутаты Госдумы Илья Пономарев, Геннадий Гудков, а также бывший адвокат Марк Фейгин (все трое признаны Минюстом иностранными агентами).

Генпрокуратура сочла, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, а ее целями являются насильственный захват власти.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что в нескольких российских регионах у членов «Съезда народных депутатов» прошли обыски. RT писал, что обыскиваемые участвовали в заседаниях «Съезда народных депутатов», на одном из которых была принята «новая Конституция РФ».

Мария Федотова