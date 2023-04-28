Генпрокуратура признала нежелательным «Съезд народных депутатов» Пономарева и Гудкова

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych, Польша). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации»,— сказано в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.

«Съезд народных депутатов» был создан в Польше в 2022 году. Его основатели — экс-депутаты Госдумы Илья Пономарев, Геннадий Гудков и бывший адвокат Марк Фейгин (все трое признаны Минюстом иностранными агентами).

Первое собрание НПО прошло в ноябре 2022-го в польской Яблони. В нем приняли участие бывшие российские депутаты разных уровней и созывов, которые выступают против военной операции России. Они также настаивают, что являются «единственными представителями общества и государства, имеющими демократическую легитимность, полученную ими от российских граждан». Во время съезда НПО участники сообщали о конфликтах между ними.

Олеся Павленко