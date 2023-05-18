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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:43

СМИ: у соратников Ильи Пономарева проходят обыски

В нескольких российских регионах у членов неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (признана нежелательной в РФ), созданной бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иностранным агентом), проходят обыски, пишет RT. Об обысках у соратников Ильи Пономарева также сообщает «РИА Новости».

По данным «РИА Новости», с обысками пришли к бывшему московскому муниципальному депутату Галине Фильченко и доценту МГУ Михаилу Лобанову. Михаил Лобанов ранее сам сообщил о том, что к нему в квартиру пришли с обысками. «Проснулся. К нам ломают дверь»,— написал господин Лобанов в Telegram. Сообщение было отправлено в 6:33.

По информации RT, кроме указанных выше политиков силовики пришли к члену партии «Яблоко» Нодари Хананашвили, а также главному редактору петербургского сетевого издания «Ладога.ру» Александру Калинину. Утверждается, что они приняли участие в заседаниях «Съезда народных депутатов», на одном из которых была принята «новая Конституция Российской Федерации». В настоящее время решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности как участников организации, деятельность которой признана на территории России нежелательной, пишет RT.

Позднее в Telegram-канале Михаила Лобанова было опубликовано обращение к СМИ. В нем подчеркивалось, что причиной обыска у господина Лобанова стала его политическая деятельность, и никакого отношения к Илье Пономареву или его проектам Михаил Лобанов не имеет. «Михаил не знаком и вообще не имеет каких-либо контактов с Пономаревым, уголовное дело которого используется силовиками для легализации обысков»,— говорится в сообщении.

Илья Понамарев был депутатом Государственной думы России пятого и шестого созывов (с 24 декабря 2007-го по 10 июня 2016 года), членом фракции «Справедливой России». 20 марта 2014 года единственный проголосовал против присоединения Крыма к России. Летом 2014 года господин Пономарев покинул Россию. В 2019 году он получил украинское гражданство. В конце августа 2022 года был заочно арестован за распространение фейков о российской армии. 8 октября 2022 года МВД объявило Илью Пономарева в розыск по уголовной статье.

«Съезд народных депутатов» был создан в Польше в 2022 году. Его основателями помимо Ильи Пономарева были бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков и бывший адвокат Марк Фейгин (оба признаны Минюстом иностранными агентами). 28 апреля Генпрокуратура России признала деятельность организации нежелательной.

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