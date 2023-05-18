Должность сгорела в пожаре

Дума Шадринского муниципального округа досрочно приняла отставку главы Сергея Копылова. Он направил заявление об увольнении по собственному желанию, проработав на посту три года. Причины отставки глава не назвал. Депутаты и эксперты считают, что причиной стали природные пожары, во время которых в округе сгорели две деревни. Политологи предполагают, что решение было принято под давлением региональных властей и не исключают увольнений или перестановок в правительстве Курганской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Копылов (стоит в центре) ушел с поста по собственному желанию

Фото: администрация Шадринского муниципального округа Сергей Копылов (стоит в центре) ушел с поста по собственному желанию

Фото: администрация Шадринского муниципального округа

Депутаты думы Шадринского округа одобрили досрочное сложение полномочий главы муниципалитета Сергеем Копыловым. Он направил заявление об увольнении по собственному желанию. Отставку приняли на внеочередном заседании думы 18 мая. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».

На заседании присутствовал начальник управления внутренней политики правительства Курганской области Евгений Сорогин. Перед голосованием Сергей Копылов поблагодарил депутатов и сотрудников администрации за совместную работу, а также высказался по ситуации с масштабными природными пожарами. «За этот, пусть небольшой период, мы с вами многое сделали, выполнили все, что от нас зависело, участвовали во всех проектах, которые способствовали развитию нашей малой родины. Мы с вами работали одной командой. Считаю, что делали это эффективно, честно и с достоинством. Что касается ситуации, которая сложилась в нашем округе с пожарами, мы также сделали все, чтобы ее не допустить, но стихия оказалась сильнее»,– сказала господин Копылов и попросил поддержать его решение. В результате большинством голосов депутаты приняли его отставку.

В соответствии с уставом Шадринского округа исполнять полномочия руководителя муниципалитета будет первый заместитель главы Андрей Косовских.

Получить комментарий экс-главы округа не удалось: на сообщение «ВКонтакте» Сергей Копылов не ответил, а затем удалил страницу, в приемной администрации попросили письменный запрос, но пока не ответили на него.

Сергей Копылов родился в деревне Ермакова Шадринского района в 1982 году. В 2006 году окончил Шадринский государственный педагогический институт, где учился на факультете истории и права. В 2006–2011 годах работал учителем истории и обществознания Краснозвездинской школе. В 2011 году возглавил это учебное заведение. В 2019 году Сергей Копылов занял должность замглавы Шадринского района по социальной политике. В 2020 году депутаты избрали его на пост главы муниципалитета. 29 июня 2022 года был переизбран в должность после того как район стал округом.

Депутат Гульсима Байтерякова сообщила «Ъ-Южный Урал», что дума Шадринского округа и представитель правительства региона положительно оценили деятельность Сергея Копылова на посту главы. «Представитель области отметил, что все показатели муниципалитета очень хорошие. За время работы главы округ дважды получил Мальцевскую премию (ежегодная региональная премия лучшим представителям агропромышленного комплекса.— «Ъ-Южный Урал») за хороший урожай. Хозяйства и муниципалитет в целом развиваются. За три года глава уже вник в жизнь района и стал работать в полную силу»,— говорит Гульсима Байтерякова. По ее словам, Сергей Копылов не пояснил причины своего решения. «Сказал: “Принято решение”. Но мы все знаем, что это связано с пожарами, две деревни сгорели. Лично я голосовала против отставки. По моему мнению, по пожару он сработал настолько, насколько позволяли ресурсы. С первых часов 7 мая, когда пожар объявился, и до сегодняшнего дня, с утра и до ночи он был впряжен в работу и был у нас (деревня Юлдус.— «Ъ-Южный Урал»). Глава лично принимал участие в отстаивании школы. Ее удалось спасти. Он сделал все, что мог, а то что ресурсов не было, чтобы справиться с верховым пожаром, это другой вопрос»,— говорит депутат.

Политолог Александр Безделов также считает, что главной причиной отставки Сергея Копылова стали пожары. «Безусловно, вряд ли это самостоятельное решение, поскольку оно происходит на фоне катаклизма, который в Курганской области принял наиболее масштабные формы и показал в целом слабую подготовленность органов власти. Аналогичные по масштабам пожары бушевали и Свердловской, и в Тюменской областях, но там не было столько пострадавших и погибших. Поэтому если мы говорим об отставках чиновников, в территориях, где произошли природные пожары, с вероятностью 100% это воля руководителей регионального правительства, в частности губернатора»,— говорит политолог. По его мнению, в Курганской области не исключены увольнения руководителей других муниципалитетов, пострадавших от природных пожаров, а также отставок или перестановок можно ждать в подразделениях правительства Курганской области.

Во время природных пожаров, охвативших Курганскую область в начале мая, на территории Шадринского округа сгорели две деревни — Юлдус и Плоское. Последнюю верховой пожар уничтожил полностью. Всего там было более 70 домов. В деревне Юлдус сгорели 228 жилых домов, уцелели чуть более 100. В этих населенных пунктах погибли люди.

На этой неделе в Курганскую область приезжал глава МЧС России Александр Куренков, в том числе он побывал в Юлдусе. В регионе уже началась выдача потерявшим дома зауральцам жилищных сертификатов, которые можно будет использовать на восстановление домов или покупку новых.

Всего, по данным МЧС, во время природных пожаров в Курганской области, случившихся с конца апреля, огнем уничтожены 612 жилых домов, в которых жили более 2,7 тыс. человек. Погибли 12 человек, еще 19 пострадали. Региональное управление Следственного комитета РФ после пожаров и гибели людей возбудило и расследует уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ («Халатность»). По данным губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на полную ликвидацию последствий пожаров потребуется 2,5 млрд руб.

Юлия Гарипова