«Золотую рыбку» ловят в суде

Пайщики краснодарского ЖСК «Золотая рыбка», квартиры которых не были построены, обратились в суд с требованием признать их договоры о паенакоплении договорами о долевом участии. Они считают, что в ситуации, когда собственник участка под застройку ушел в банкротство, это единственный способ защитить свои права. Пайщики рассчитывают, что, если их признают дольщиками, они получат основания для получения от государства компенсационного земельного участка. Эксперты полагают, что дело имеет перспективу, потому что Верховный суд России начал рассматривать статусы пайщиков и дольщиков как тождественные.



Кооператив «Золотая рыбка» привлекал средства граждан, не имея на руках разрешения на строительство

Фото: предоставлено пайщиками ЖСК

Пайщики жилищно-строительного кооператива «Золотая рыбка» из краснодарского поселка Российского, строительство квартир которых было сорвано, обратились в Прикубанский суд Краснодара с требованием признать их договоры о паенакоплении договорами о долевом участии. Об этом сообщается в судебной картотеке.

Представитель пайщиков в суде Прасковья Чуйкова рассказала «Ъ-Кубань», что цель истцов — получение статуса дольщиков, который позволит внести их проект в перечень проблемных объектов и претендовать на получение от государства компенсационного земельного участка. Как поясняет госпожа Чуйкова, судебная практика по таким делам неоднозначная, тем не менее пайщики «Золотой рыбки» исчерпали иные способы защиты своих прав и рассчитывают на ее «перелом».

Согласно документам, представленным «Ъ-Кубань» пайщиками, ЖСК был учрежден в 2017 году и начал привлекать денежные средства граждан для строительства жилья по договорам о паенакоплении. Своего земельного участка у кооператива не было, поэтому он арендовал два гектара в поселке Российском у компании «Водспецмонтаж».

Как отмечается в рекламных сообщениях на сайтах недвижимости, ЖСК планировал возвести шесть трехэтажных домов, каждый на 63 квартиры, при этом привлекал средства граждан, не имея на руках разрешения на строительство. Пайщики рассказывают, что их привлекали низкие цены. По словам активистки Анжелики Лесиной, стоимость паев варьировалась от 435 тыс. руб. до 1,6 млн руб. в расчете на соответствующую квартиру. Объекты планировалось вводить поэтапно с 2018 года, однако они так и не были построены. Продолжают борьбу за внесенные средства 24 пайщика, точное число пострадавших граждан неизвестно.

По данным инициативной группы, часть ее участников вложились в строительство сертификатами на предоставление маткапитала. Вопрос о том, как пропустили расчеты сертификатами (закон этого не предусматривает), требует отдельного выяснения, говорит Прасковья Чуйкова. При этом собственник земельного участка — «Водспецмонтаж» — ушел в банкротство.

В итоге пайщики остались и без денег, и без участка, который вошел в конкурсную массу банкротящегося собственника. Участники ЖСК пытались попасть в реестр требований кредиторов «Водспецмонтажа», мотивируя это оплатой своих паев в ЖСК, который действовал совместно в рамках договора с собственником участка. Однако суд отказался считать пайщиков кредиторами, посчитав связь граждан с банкротом неочевидной ввиду того, что непосредственно ему они деньги не платили.

Также пайщики не могут получить возмещение и через уголовные дела. По их словам, Прикубанский суд Краснодара уже вынес приговор по статье о мошенничестве в отношении одного из участников реализации проекта. Приговор пока не опубликован и находится на обжаловании. По словам Прасковьи Чуйковой, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении других аффилированных лиц, но все они уже признаны банкротами и освобождены судом от исполнения каких бы то ни было обязательств, поэтому такой путь не имеет перспективы.

«Согласно закону проект "Золотой рыбки" гипотетически может попасть в перечень проблемных объектов, который должен доводиться дальше Фондом защиты дольщиков, но у ЖСК нет своего земельного участка. Претендовать же на получение компенсационного участка от властей по новым нормам Земельного кодекса можно только проектам, имеющим статус возводящихся по ФЗ №214, для ЖСК эта опция недоступна. Мы консультировались в городской администрации и вместе со специалистами мэрии пришли к выводу, что единственный путь защитить людей — это признаваться дольщиками. Считаем, что в данном случае для этого есть все основания. Сейчас вопрос в том, чтобы этому не помешала неоднозначная судебная практика»,— поясняет госпожа Чуйкова.

Михаил Волкодав

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