«Тосол-синтез» и «Хома» планируют вложить 12 млрд рублей в запуск производств в Дзержинске

Инвесторы «Тосол-синтез» и «Хома» подписали с Корпорацией развития и правительством региона соглашения о намерении вложить 12 млрд руб. в запуск производств на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Договоренности достигнуты на форуме «Лидеры инвестиций» 18 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Корпорация развития Нижегородской области Фото: Корпорация развития Нижегородской области

«Тосол-синтез» планирует запустить производство хлора и каустической соды методом мембранного электролиза. Предприятие будет выпускать эпоксидные смолы, эпихлоргидрин и другие вещества, которые используются для защитных покрытий, клеев и стеклопластиков. Мощность составит 70 тыс. т продукции в год. Инвестиции в этот проект оцениваются в 11 млрд руб.

Еще одним проектом компании на территории «Кулибина» станет производство антикоррозионных концентратов и суперконцентратов, присадок к охлаждающим жидкостям для автомобилей. Здесь будут выпускать 15 тыс. т продукции в год, объем инвестиций — 150 млн руб.

«Хома» планирует вложить 1 млрд руб. в производство химии. Конечным продуктов предприятия будет система поверхностной обработки бумаги и картона для придания им свойств разлагаемой упаковки, системы внутримассной проклейки бумаги, в том числе для упаковки типа TetraPack, и другие товары. Продукцию будут поставлять на целлюлозно-бумажные предприятия России и Белоруссии. Мощность предприятия составит 25 тыс. т в год.

«"Тосол-синтез" и "Хома" наши надежные давние партнеры, которые продолжают развиваться в регионе. Это говорит о том, что опыт работы положительной, значит, ОЭЗ работает хорошо, движемся в правильном направлении. Первая очередь "Кулибина" практически вся заполнена, и у нас уже есть понимание по поводу следующего этапа развития. Постепенно будем подписывать соглашения с новыми компаниями»,— сказал губернатор Глеб Никитин.

Анастасия Еремина