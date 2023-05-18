Крыша уехала в суд

Суд в Ярославле приступил к рассмотрению иска жителей дома на улице Победы, которые требуют вернуть демонтированную крышу. Ответчиком выступает компания, которую возглавляет председатель комитета по здравоохранению Ярославской областной думы Юрий Филимендиков. Жители считают, что депутат хотел незаконно надстроить пятый этаж для расширения возглавляемой им частной клиники. Сам депутат говорит, что готов заключить с жильцами мировое соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на ул. Победы, 15 в Ярославле зимой 2023 года

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Дом на ул. Победы, 15 в Ярославле зимой 2023 года

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение иска жителей дома по улице Победы, 15 к ООО «Современные медицинские технологии» об обязании привести чердачное помещение в первоначальное состояние, а также о возврате чердака в состав общедомового имущества. В августе 2022 года крыша над двумя подъездами дома была разобрана, началась ее реконструкция, которую жители считают надстройкой пятого этажа. Об этом они написали в прокуратуру.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по результатам проверки прокуратуры в январе 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как установила проверка, работы инициировало ТСН «Константа», причем начались они до выдачи разрешения на реконструкцию. Прокуратура внесла представление о невозможности проведения работ, разрешение на реконструкцию было отозвано областным департаментом строительства.

ООО «Современные медицинские технологии» является управляющей организацией товарищества собственников недвижимости «Константа», которое управляет домом. В доме помимо жилых квартир находится частная клиника «Константа», в которой главным врачом работает депутат Ярославской областной думы Юрий Филимендиков. Он же является директором ООО «Современные медицинские технологии». Господин Филимендиков возглавляет комитет Ярославской областной думы по здравоохранению. Спорные работы велись над жилой частью дома и не затронули клинику депутата.

«Мы хотим добиться восстановления справедливости. Пусть Юрий Филимендиков приведет крышу и чердачные помещения в исходное состояние, в каком они были до реконструкции»,— рассказала истица Людмила Мартьянова.

Сейчас работы остановлены, крыши у дома фактически нет. По словам жильцов верхних этажей, с момента сноса крыши они страдают от протечек. Кроме того, истцы опасаются за состояние дома 1957 года постройки, на фасаде которого видны трещины.

Жители требуют снести металлический каркас пятого этажа и надстройки из кирпича и вернуть крыше первоначальный вид. Также истцы требуют вернуть помещения чердака в состав общедомового имущества. Они полагают, что компания депутата завладела им незаконно.

«Увеличение площади ответчика произошло за счет присоединения помещения чердака общедомового имущества площадью 675,8 кв.м… Собственники помещений жилого многоквартирного дома не давали своего согласия в установленном законом порядке на уменьшение общего имущества и реконструкцию помещений»,— говорится в исковом заявлении.

Истцами выступают семь жителей дома. Сам Юрий Филимендиков заявил «Ъ-Ярославль», что хочет разрешить спор мирно.

«Хотим на мировую. Хотим с жителями договориться, всеми возможными путями»,— сказал господин Филимендиков.

Депутат не указал, приведет ли его организация крышу в первоначальное состояние, сообщив, что конкретные шаги по достижению мирового соглашения будут выработаны в ходе переговоров. Юрий Филимендиков признал, что работы начались до получения разрешения на реконструкцию. «Мы поторопились»,— сказал он.

На первом заседании сторона ответчика выступила с ходатайством о привлечении к делу других собственников квартир. Отметим, что часть квартир выкуплена структурами «Константы». Также в Кировском суде рассматривается аналогичный иск прокуратуры района.