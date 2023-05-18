«Сургутнефтегаз» может выплатить дивиденды из расчета 0,8 руб. на акцию за 2022 год

Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал одобрить дивиденды за 2022 год в размере 0,8 руб. на оба вида акций — обыкновенную и привилегированную. На фоне этой новости привилегированные акции компании падали на Мосбирже на 12%, а обыкновенные — на 0,3%. По результатам 2021-го «Сургутнефтегаз» одобрил дивиденды в размере 4,73 руб. за привилегированную акцию и 0,80 руб.— за обыкновенную.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» принять следующее решение: "Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,8 руб., по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,8 руб."»,— говорится в решении совета директоров компании. Лица, имеющие право на дивиденды, определятся 20 июля 2023 года.

Финансовые результаты «Сургутнефтегаза» за 2022 год пока не публиковались, отмечает ТАСС. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2021 году сократилась на 30%, до 513,22 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородного сырья, переработкой нефти и газа, производством электроэнергии и др.

Мария Федотова