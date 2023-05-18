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«Клуб рассерженных патриотов» откроет отделение в Севастополе

«Клуб рассерженных патриотов» планирует открыть отделение в Севастополе. Об этом новостному порталу ForPost сообщил участник движения Павел Губарев. По сведениям господина Губарева, уже имеются заявки на вступление.

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Напомним, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов». В объединение, помимо господина Стрелкова, вошли бывший народный губернатор Новороссии Павел Губарев, Владимир Грубник, Виктор Алкснис, Максим Калашников, Максим Климов, координатор незарегистрированной партии «Другая Россия им. Эдуарда Лимонова» Михаил Аксель и Евгений Михайлов.

Олег Исаев

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