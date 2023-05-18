Розница просела оптом

Ведущие розничные сети США сообщают о замедлении роста продаж и прибыли в первом квартале: из-за инфляции и экономической неопределенности потребители стали заметно экономнее. Однако крупным компаниям удается поддерживать трафик в магазинах благодаря скидкам, спецпредложениям и распродажам, которые они теперь вынуждены проводить чаще, чем обычно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David McNew / Reuters Фото: David McNew / Reuters

Сегодня крупнейшая в США розничная сеть, компания Walmart, отчиталась о результатах деятельности в первом квартале своего 2024 финансового года, который у компании закончился 28 апреля. Общие продажи составили $151 млрд, что на 7,6% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль ритейлера сократилась на 18,5%, до $1,7 млрд. Walmart удалось отчитаться по ключевым показателям лучше прогнозов аналитиков: выручка в пересчете на акцию $1,47 при прогнозе $1,32; общая выручка $152,3 млрд при прогнозе $148,8 млрд. Во многом это произошло благодаря хорошим продажам продуктов питания — это помогло компенсировать снижение потребительской активности в таких сегментах, как электроника и одежда. На замедление обратили внимание эксперты и представители самой компании.

По словам финансового директора Walmart Джона Рэйни, которые приводит телеканал CNBC, потребители даже при покупке продуктов стали выбирать более компактные упаковки товаров, совершать меньше импульсивных покупок и чаще ждать скидок и акций, особенно по дорогим товарам, например телевизорам.

Результаты крупнейшего ритейлера подкрепили тенденцию, обозначившуюся после публикации отчетности двух других ведущих розничных сетей США — Target и сети магазинов товаров для дома и ремонта Home Depot.

В минувший вторник Home Depot сообщила, что ее выручка за квартал снизилась на 4,2%, до $37,3 млрд. Чистая прибыль упала более чем на 8,5%, составив $3,9 млрд. Home Depot также прогнозирует, что в 2023 году в целом выручка будет на 2–5% ниже, чем годом ранее. Если прогноз подтвердится, это будет первое годовое снижение продаж компании с 2009 года.

Вчера компания Target сообщила, что ее продажи в первом квартале составили $29,9 млрд, что всего на 0,5% больше, чем годом ранее. Чистая же прибыль сократилась на 5,8%, до $950 млн, а продажи через цифровые каналы снизились на 3,4%. Из-за этого компания дала прогноз по ключевым показателям на второй квартал ниже ожиданий аналитиков. Аналитики объяснили квартальные результаты Target тем, что покупатели осторожничают с тратами.

«Мы вступили в 2023 год, прекрасно видя настроения потребителей, которым приходится существовать в условиях непрекращающейся инфляции и растущих учетных ставок,— отметил глава Target Брайан Корнелл.— Мы стараемся как можно лучше настроиться и подготовиться к такой ситуации — с учетом того, что и потребители, и бизнес уже третий год пытаются приспособиться к постоянно возникающим проблемам».

Эксперты предупреждали, что для привлечения покупателей на фоне инфляции ритейлерам приходится делать больше спецпредложений и акций, чем обычно. Это позволяет поддержать продажи и трафик в магазинах, но бьет по их прибыли.

Аналитики розничного сектора консалтинговой компании EY провели весной опрос 21 тыс. покупателей в 27 странах. Выяснилось, что для 35% опрошенных «доступность товара по цене» является ключевым фактором при выборе покупки — этот фактор занял первое место по популярности среди опрошенных. Еще в октябре 2022 года в таком же опросе EY доступность товара по цене была главным фактором всего лишь для 10% опрошенных.

Евгений Хвостик