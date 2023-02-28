С аварийного дома сняли судебную защиту

Куйбышевский райсуд Петербурга отказал в иске градозащитникам, которые просят признать незаконным разрешение на строительство, на основании которого планируется реконструировать дом Басевича под апартаменты для артистов театра танца Эйфмана. Кроме того, были отменены меры предварительной защиты в виде запрета на реконструкцию здания, установленного для проведения экспертизы следственного комитета. Однако, по словам одного из истцов, градозащитника Олега Мухина, это еще не точка в деле. Эксперты же отмечают, что шансы «отвоевать» здание все же имеются, но для этого необходимо использовать весь возможный арсенал средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга вчера, 27 февраля, сообщила, что истцам, оспаривающим выданное Госстройнадзором разрешение на строительство комплекса зданий на Большой Пушкарской улице 7А, 9А, отказано.

«Данное решение мы будем оспаривать, равно как и определение о снятии мер предварительной защиты. Кроме того, уже подано заявление о возобновлении производства в суд первой инстанции в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Имеется в виду экспертиза, которую провел Следственный комитет. Также в КГИОП рассматривается наша заявка на выявление здания в качестве объекта культурного наследия. Данный статус ограничит здание от сноса»,— прокомментировал «Ъ-СПб» Олег Мухин.

Сейчас дом Басевича не является объектом культурного наследия, но находится в зонах охраны объектов культурного наследия и «формирует историческую среду Санкт-Петербурга». Согласно процедуре, решение не вступило в силу: это произойдет через месяц со дня получения истцами мотивировочной части решения суда, если не будет подано заявление об обжаловании.

Господин Мухин уточнил, что, согласно выводам экспертизы от СК РФ, дом Басевича можно ремонтировать: стены и фундаменты нуждаются в укреплении, а частично переборке подлежит лишь кирпичная кладка по уровню двух последних этажей. «В этом случае снос здания напрямую противоречит требованиям 820-го закона. Несмотря на все это, суд отказал в наших требованиях, сославшись на то, что Госстройнадзор лишь проверяет комплектность полученных от застройщика документов и не вникает в их суть»,— сказал градозащитник. По мнению истцов, работы предполагают не реконструкцию, а фактически снос исторического здания.

В августе 2022 года комитет по строительству подвел итоги конкурса, согласно которым реконструкцией и строительством комплекса зданий на Большой Пушкарской улице, 7А, 9А, будет заниматься проектно-строительное бюро (ПСБ) «Жилстрой», аффилированное с ЗАО «БФА Девелопмент». Стоимость работ составила 2,73 млрд рублей. До 2024 года застройщик должен завершить все работы.

В частности, предполагается демонтировать здание на Большой Пушкарской улице, 7А, и возвести на данном месте комплекс для учащихся Академии Эйфмана. Детсад (речь идет о детсаде № 93 для детей с особенностями в развитии) на Большой Пушкарской улице, 9А, планировалось полностью демонтировать и на его месте построить спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией. В качестве главных рисков данного контракта эксперты «Ъ-СПб» (№ 128 от 19.07.2022) называли слишком короткие сроки для исполнения. На такой объем работ необходимо как минимум три года, не считая тяжб с градозащитниками, которые уже на протяжении нескольких лет выступают против сноса объекта.

Застройщик приступил к сносу здания детсада, но позже работы были приостановлены. «Работы были приостановлены с 14 октября. Здание по адресу Большая Пушкарская, 9, было демонтировано не в полном объеме (примерно 80%)»,— подтвердили в пресс-службе ПСБ «Жилстрой».

В октябре 2022 года Следственный комитет признал дом Басевича вещественным доказательством (№ 194 от 19.10.2022) по делу в отношении КГИОП, которое было возбуждено в конце мая на фоне резонансного сноса сразу нескольких исторических зданий. Это означало, что в доме Басевича под запретом находятся любые работы, которые могут ему повредить. В декабре этот статус со здания сняли.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что исход дела еще не предопределен. Безусловно, нередки ситуации, когда из-за формального подхода к делу суды не углубляются в материалы и аргументы градозащитников и выносят решения не в их пользу. «Между тем, если в конкретном случае градозащитники попытаются использовать весь возможный арсенал средств в борьбе за сохранение исторического облика здания, в том числе с помощью привлечения компетентных экспертов и аргументированного цитирования законодательной базы, шансы на пересмотр решения суда имеются»,— добавляет Дмитрий Жарский.

Алла Михеенко