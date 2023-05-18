НБКИ: средний размер потребкредита в апреле достиг рекордных значений

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер выданных потребкредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил рекордные 328,5 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем он увеличился на 4,3%. При этом по сравнению с апрелем 2022 года средний чек вырос в два раза. Столь радикальный годовой прирост связан с падением показателя в марте-апреле прошлого года, ставшего следствием шоковой реакции рынка на санкционное давление. Эксперты НБКИ отмечают, что рост среднего чека в последние три месяца во многом объясняется тем, что, несмотря на консервативную кредитную политику, банки готовы выдавать более значительные суммы «качественным» заемщикам.

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Ранее НБКИ также сообщал, что число выданных потребкредитов в апреле по сравнению с мартом сократилось на 2,4%, до 1,07 млн, а год к году выросло на 77,4%.