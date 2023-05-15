НБКИ: в апреле выдача потребкредитов снизилась на 2,4%

В апреле в России было выдано 1,07 млн потребительских кредитов. Это на 2,4% меньше, чем было в марте (1,1 млн), говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число выданных потребкредитов выросло на 77,4% (в апреле 2022 года — 0,6 млн).

По данным НБКИ, наибольшее количество потребкредитов в апреле 2023 года было предоставлено в Москве (64,5 тыс.), Подмосковье (55,2 тыс.), Краснодарском крае (40,6 тыс.), Санкт-Петербурге (38,4 тыс.) и Татарстане (35,1 тыс.). Снижение выдачи потребкредитов выявили в Волгоградской (на 5,3%), Нижегородской (5,2%), Тульской (5,1%), Самарской (4,5%) и Саратовской (4%) областях. Рост числа выданных кредитов зафиксировали в Хабаровском (на 7,7%) и Приморском (+4,3%) краях, Иркутской (+1,1%) и Кемеровской (+0,8%) областях, а также в Красноярском крае (+0,3%).

В ВТБ говорили, что рынок потребительского кредитования восстановился после провала 2022 года, и некоторые его сегменты по итогам 2023-го покажут результаты сопоставимые с результатами рекордного 2021-го. Ставку в банке делают на ипотеку и автокредитование. Однако эксперты не уверены, что даже эти сегменты полностью восстановились с прошлого года.

Подробности — в материале «Ъ» «Год розничного кредитования».

Лаура Кеффер