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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге простились с погибшим на спецоперации автором «Уральских пельменей»

В Екатеринбурге простились с бардом и автором текстов для юмористического шоу «Уральские пельмени» Игорем Истоминым. Как сообщили в свердловском студенческом отряде, он погиб почти год назад в ходе специальной военной операции (СВО), куда отправился добровольцем. Игорю Истомину был 51 год.

Игорь Истомин

Игорь Истомин

Фото: Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ / youtube.com

Игорь Истомин

Фото: Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ / youtube.com

«Мы верили, что он найдется и вернется, но судьба распорядилась иначе... С нами остаются его песни "Сказка — ложь", "Не плачьте, девочки", "Вот тебе на и приплыли!"»,— написали в организации. Как сообщил портал e1.ru, родные считали Игоря Истомина пропавшим без вести и узнали о смерти лишь спустя полгода.

Как сообщил на прощании военный комиссар Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрий Дядюшко, за проявленные во время спецоперации героизм, мужество и самоотверженность сержант Истомин представлен к высокой государственной награде, которую вручат его родственникам.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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