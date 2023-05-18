Здание бывшего кинотеатра «Родина» в Дзержинске изъяли у собственников

Дзержинский городской суд постановил изъять из частной собственности здание бывшего кинотеатра «Родина» на проспекте Ленина в Дзержинске, сообщил мэр Иван Носков. По его словам, объект передан в областную собственность. Текст решения еще не опубликован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Дзержинска Фото: администрация Дзержинска

«Суды, которые длились много лет, наконец завершены. Я не могу сказать, что будет в дальнейшем со зданием бывшего кинотеатра. Постараемся его восстановить»,— написал Иван Носков в Telegram-канале. Он добавил, что специалисты оценят состояние здание и определят, пригодно ли оно для дальнейшего использования.

Зданием «Родины» владели Жанна Атаманова и Николай Цыпкин. С иском об изъятии у них объекта власти обратились в 2019 году. В 2020-м сообщалось, что стороны пришли к мировому соглашению: кинотеатр останется в частной собственности, а владельцы выполнят работы по сохранению здания к августу 2022 года. Вероятно, договоренности были нарушены, и в июле 2022 года региональное минимущества обратилось в суд с иском об изъятии объекта.

Кинотеатр «Родина» построили в 1958 году. В начале 1990-х его закрыли, а в 1997 году здание признали объектом культурного наследия. Сейчас здание не используется, оно завешено фальшфасадом.

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Анастасия Еремина