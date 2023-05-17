В Европейском университете в Петербурге раскрыли подробности прокурорской проверки

Основным предметом проверки прокуратуры в Европейском университете в Санкт-Петербурге является исполнение законодательства об образовании. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в вузе в среду, 17 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Прокурорская проверка проходит с привлечением специалистов Рособрнадзора в выездном формате, уточнили в университете. Комиссия проверяет документацию по учебному процессу, в том числе – выпускные квалификационные работы магистров и темы работ аспирантов. При этом сам университет работает в обычном режиме – занятия ведутся по расписанию, проходят все обычные мероприятия, подчеркнули в вузе.

«Ъ-СПб» писал, что внеплановую проверку деятельности Европейского университета 17 мая прокуратура организовала после жалобы «некоего гражданина». Ранее сообщалось, что она могла быть связана с законодательством об экстремизме.

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