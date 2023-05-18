Лукашенко: Россия была готова заключить невыгодный мирный договор в начале спецоперации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Россия в начале военной операции была готова заключить договор об урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что его условия были невыгодными для российской стороны, но она согласилась. По мнению белорусского президента, следует составить новый договор, «чтобы остановить войну». Его слова приводит БЕЛТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С первого дня парламентарии России в этом участвовали непосредственно. Нами было предложено: давайте сядем за стол переговоров. Ну, надавали по морде друг другу — давайте поговорим, давайте остановим эту войну. Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало Зеленскому, не то еще что-то — в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась»,— сказал господин Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По словам Александра Лукашенко, проект описанного выше договора «лежит у него на столе». Он утверждает, что как только Россия согласилась на мирные инициативы, прописанные в документе, проект был «выброшен в корзину».

«Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ (который вырабатывался в ходе первых раундов российско-украинских переговоров.— "Ъ"), а новый. Для того чтобы остановить войну»,— заключил белорусский президент.

Переговоры России и Украины были приостановлены весной 2022 года. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. После присоединения к РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский объявил об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Впоследствии он допускал переговоры с рядом условий, в том числе по выводу российских войск.

В апреле прошлого года помощник президента РФ Владимир Мединский, который представлял российскую делегацию на переговорах, рассказал, что в Стамбуле сторонами были достигнуты договоренности, в частности по запрету на иностранные военные базы, отказу от разработки и производства оружия массового поражения, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева