Нейросети Chat GPT и Sage провалили экзамен по истории в УрФУ

Доцент кафедры истории России Уральского федерального университет (УрФУ) Михаил Киселев провел «экзамен» для нейросетей Chat GPT и Sage. По итогу он поставил чат-ботам «тройки», сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Историк сравнил нейросети со «студентами-импровизаторами», которые что-то выучили, но делают вид, что знают все. «И тогда, опираясь на какие-то обрывочные сведения, он начинает импровизировать и строить целостные ответы, которые на самом деле оказываются проблемными»,— отметил он.

Михиал Киселев пояснил, что на односложные ответы Chat GPT и Sage отвечают правильно, однако на сложных и развернутых вопросах допускались ошибки. В частности, нейросети, которые понимают только современный русский язык, не может воспринимать нюансы языков других эпох, утверждает доцент.

Chat GPT — продвинутый чат-бот с искусственным интеллектом, запущенный в ноябре прошлого года. За первые пять дней с момента релиза он получил более 1 млн пользователей и прозвище «убийца Google».

Sage — это веб-служба искусственного интеллекта, которая позволяет любому быстро и легко создавать, развертывать и управлять чат-ботами.

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