Тамбовские аграрии решили увеличить площади под сахарной свеклой

Аграрии Тамбовской области засеяли сахарной свеклой более 101 тыс. га пашни. Это на 4% больше планового показателя, при этом сев еще не завершен, сообщили в региональном минсельхозе. В то же время общий сев яровых культур в регионе выполнен пока лишь на 89%.

Вдвое больше запланированных площадей свеклой засеяли сельхозпроизводители Уметского и Рассказовского районов. На 10% перевыполнили план растениеводы Первомайского и Ржаксинского районов. Наибольшие площади под свеклой — в Кирсановском (11,6 тыс. га) и Ржаксинском (11,4 тыс. га) районах.

Всего в нынешнем году тамбовские аграрии рассчитывают накопать 4 млн т сахарной свеклы.

По предварительным оценкам Минсельхоза, в 2023 году в России сев сахарной свеклы может быть проведен на площади более 1,042 млн га. В Институте конъюнктуры аграрного рынка ранее отмечали, что площади под свеклой могут вырасти до 1,050-1,065 млн га.

Олег Мухин

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