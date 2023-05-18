Алла Пугачева и Наина Ельцина направили в суд характеристики на Евгения Ройзмана

Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) в рамках очередного суда о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) попросила суд приобщить к делу характеристики, которые политику дали певица Алла Пугачева и вдова первого президента России Наина Ельцина. Об этом сообщил корреспондент «Ъ», присутствующий на заседании в Октябрьском районном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Положительные характеристики экс-мэру также дали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов), член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, режиссеры Николай Коляда и Алексей Федорченко. На заседание в Екатеринбург приехал главред «Новой газеты» нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

Часть характеристик, например от Аллы Пугачевой, суд приобщать отказался, сославшись на то, что обращения непроцессуальные и не исследуются. «Непроцессуальное — это все те характеристики, где сказали, что Ройзмана нужно отпускать, нельзя преследовать и подобное»,— считает Евгений Ройзман.

Напомним, следствие считает, что экс-мэр Екатеринбурга в июле прошлого года, «желая подорвать авторитет вооруженных сил РФ», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, по словам представителя обвинения во время суда, он называет специальную военную операцию на Украине «войной», а символ «Z» — «зигой».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Стримное дело».

Илья Смирнов, Катерина Якушева, Екатеринбург