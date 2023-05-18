Объявлен конкурс по проектированию «коричневой» ветки петербургского метро за 1,8 млрд

Компания АО «Метрострой Северной столицы» (преемник обанкротившегося ОАО «Метрострой») объявила конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства Красносельско-Калининской линии петербургского метро от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта определена в размере 1,825 млрд рублей. Заявки для участия принимаются до 25 мая. Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо в срок до 23 августа 2024 года сдать проектную документацию, а полностью готовую — до 24 августа 2026 года.

Напомним, что в состав проектируемого участка входят шесть новых станций: «Казаковская», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Обводный канал-2». Протяженность участка должна составить 14,52 км. Предполагается, что в общей сложности Красносельско-Калининская линия будет иметь 18 станций, девять из которых станут пересадочными.

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