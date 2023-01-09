В Петербурге утвердили проект планировки территории под новую ветку метро

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект планировки территории под Красносельско-Калининскую (коричневую) линию метрополитена от будущей станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Протяженность участка составит 14,52 км. Утвержденный проект планировки позволяет получить положительное заключение государственной экспертизы и осуществить строительство объекта в полном объеме»,— говорится в сообщении.

В состав проектируемого участка входят шесть новых станций: «Казаковская», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Обводный канал-2». Всего Красносельско-Калининская линия будет иметь 18 станций, девять из которых будут пересадочными.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Подземку протянут до "Ручьев"».

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