В Тюмени за взятки арестовали двух чиновников администрации

Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест двух чиновников из отдела по строительному контролю и надзору ремонта и реконструкции МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством и ремонтом объектов ЖКХ». В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области уточнили, что Константин С. и Никита К. обвиняются в получении взятки через посредников (ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, чиновники за взятки согласовали и подписали исполнительную документацию с фиктивными объемами выполненных работ на объектах областного центра. Константин С., по данным силовиков, получил взятку в значительном размере, а Никита К. — в значительном и крупном размере.

Они пробудут под домашним арестом до 4 июля.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте