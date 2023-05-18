В Петербурге отменили аукцион на поставку 116 трамваев

В Санкт-Петербурге отменили аукцион по поставке 116 трамваев за 16,5 млрд руб. «Госэлектротранс» получил одну заявку, однако она не соответствовала требованиям, следует из данных закупки.

Заседание комиссии, где торги признали недействительными, прошло 17 мая. Единственным подрядчиком в аукционе был «ПК Транспортные системы». Планировалось, что в рамках контракта в Петербург будет доставлено 116 трамваев, среди которых трехсекционные, двухсекционные и односекционные низкопольные трамваи. Производство должно было проходить с 2023 по 2026 год.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте