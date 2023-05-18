Подконтрольный правительству Воронежской области Бутурлиновский ЛВЗ снизил выручку и прибыль по итогам 2022-го

Единственный производитель крепкого спиртного в Воронежской области АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ, основной владелец — правительство региона) снова снизил финпоказатели. По итогам 2022 года выручка ЛВЗ уменьшилась на 95% и составила 10 млн руб. против 224,7 млн руб. годом ранее (420,9 млн руб. в 2020-м), следует из данных Rusprofile.

Чистая прибыль предприятия показала схожую отрицательную динамику, уменьшившись на 98%, до 73 тыс. руб. (3,9 млн руб. в 2021-м, 5,9 млн руб. в 2020-м).

ЛВЗ на 7% сократил дебиторскую задолженность — до 181 млн руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 58% — до 176 млн руб.

Завод считается стратегическим для региона активом. В 2000-х годах он был одним из крупнейших производителей ликеро-водочной продукции в Черноземье, выпуская до 2,4 млн дал продукции в год. В 2010 году ООО ЛВЗ «Бутурлиновский» ушло в банкротство, а в феврале 2012-го было создано новое ОАО, взявшее в аренду активы обанкротившегося завода. 51% в нем принадлежал Воронежской области, 49% — ООО «Корпорация “Риск”» (структура основного кредитора ЛВЗ — тогда еще функционировавшего «Моего банка», принадлежавшего на тот момент Глебу Фетисову). В 2018 году власти Воронежской области консолидировали 100% акций АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова