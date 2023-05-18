СМИ: полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста

На Кипре арестовали двух россиян по делу о попытке покушения на журналиста из России, который постоянно живет в городе Пафос. Им предъявлено обвинение в сговоре для совершения убийства. Об этом сообщили кипрские издания Cyprus Times и Alpha Cyprus. СМИ не уточняют имена журналиста и арестованных.

По данным полиции, 62-летний россиянин нанял 56-летнего мужчину для убийства неназванного журналиста. Киллер заселился в отель в Лимассоле, где его задержали 12 мая. На следующий день, 13 мая, полицейские обнаружили вероятного заказчика. Их арестовали.

Полицейские устанавливают, были ли у арестованных политические мотивы. Как пишет Cyprus Times, у следователей есть доказательства того, что у заказчика также мог быть затяжной конфликт с российским журналистом.

Олеся Павленко