Сегодня исполняется 48 лет гендиректору ПАО «СПБ Биржа» Роману Горюнову

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Фото: СПБ Биржа Роман Горюнов

Фото: СПБ Биржа

Его поздравляет президент НАУФОР Алексей Тимофеев:

— Дорогой Роман, поздравляю тебя с днем рождения! Твой вклад в развитие российской инфраструктуры финансового рынка и самого финансового рынка исключителен: ты один из тех, чьими усилиями он стал образцом для многих других. Это результат твоего профессионализма, деловой интуиции, энергии, а еще упорства, известного всей индустрии. Позволь поблагодарить тебя за сделанное, а также пожелать тебе и твоей команде успехов, с которыми мы связываем успехи финансового рынка, в какой бы ситуации он ни оказался, но одновременно твоим близким — больше твоего времени.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»