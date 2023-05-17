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Коммерсантъ FM
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21 россиянин пострадал в результате столкновения катера с сигнальной вышкой в Таиланде

У берегов Таиланда скоростной катер «Танатип Марин 555» столкнулся с сигнальной вышкой. В результате пострадали 35 человек, включая 21 россиянина, сообщил Минздрав по провинции Пхукет, передает ТАСС. Четверо граждан России находятся в критическом состоянии.

Генконсульство РФ в Пхукете в своем Telegram-канале сообщило, что все пострадавшие в стабильном состоянии. Инцидент произошел около 17:00 по местному времени (13:00 мск). Катер возвращался в порт Чалонг провинции Пхукет после морской прогулки. Всего на борту было 37 человек — двое не пострадали.

Минздрав провинции уточнил, что также пострадали восемь граждан Казахстана, три гражданина Таиланда, а также граждане Гонконга, Китая и Украины. По предварительной версии, причиной аварии стала халатность капитана судна.

Лусине Баласян

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