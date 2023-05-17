В секретном проекте пригодились и мертвые души

Как стало известно “Ъ”, в суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из самых секретных военных предприятий — начальника 101-го отдела ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны России Максима Чаровского. Вместе с тремя сообщниками он обвиняется в махинациях при работе над спецпроектом «Электра». Для участия в нем подполковник Чаровский привлек знакомого руководителя коммерческой структуры, но, как полагает следствие, лишь для того, чтобы похитить из бюджета 14 млн руб. через выплаты зарплат так называемым мертвым душам. Дело одного фигуранта, получившего условный срок, уже рассмотрено судом в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении подполковника Максима Чаровского предстоит рассмотреть Московскому гарнизонному военному суду (МГВС). Оно уже поступило в суд, распределено судье, который, впрочем, дату предварительных слушаний еще не назначил.

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ст. 4 ст. 159 УК РФ) офицер оказался единственным из четверых фигурантов расследования, кто не стал ходатайствовать о заключении досудебного соглашения с ГВП.

По версии Главного военного следственного управления Следственного комитета России, в апреле 2018 года начальник 101-го отдела ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны Максим Чаровский и заместитель начальника 508-го военного представительства Минобороны майор Антон Нужненко пролоббировали заключение договора с ООО «ЮВС Авиа». Возглавляемая Владимиром Агамаляном компания должна была выполнить опытно-конструкторские работы в рамках спецпроекта «Электра-ОБ» «с целью создания технологических и конструкторских документов, изготовления опытного образца, проведения испытаний и серийного производства продукции». Из открытых источников следует, что ФГУП занимается разработкой спецоборудования, предназначенного для проведения с помощью спутников и беспилотников разведывательных мероприятий в интересах ГРУ. В связи с этим его деятельность засекречена.

Как установили сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ, все работы, предусмотренные контрактом, сотрудники ФГУПа могли и должны были выполнять своими силами. Компания же господина Агамаляна была привлечена военными якобы исключительно для хищения бюджетных средств через выплаты так называемым мертвым душам.

Первоначально в материалах следствия фигурировали перечисления на карты семерым гражданским лицам в размере около 5,3 млн руб. Однако впоследствии сумма ущерба выросла до 14 млн руб.

Стоит отметить, что махинации при выполнении этого госконтракта были выявлены в ходе расследования другого уголовного дела, в котором в качестве одного из подрядчиков Минобороны фигурировало все то же ООО «ЮВС Авиа». Именно в рамках этого дела о мошенничестве в феврале 2022 года Владимира Агамаляна и задержали, а Лыткаринский горсуд Московской области избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. А еще через месяц гендиректору «ЮВС Авиа» вменили в вину хищение денег у ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны.

По данным “Ъ”, о роли фирмы господина Агамаляна в хищении у военных денег следствию рассказал бывший начальник 3-го отдела 261-го военного представительства Минобороны Андрей Харламов, которого уличили в приеме у коммерсантов «из корыстной заинтересованности не соответствующих требованиям государственного контракта пультов контроля, что повлекло невозможность их использования в интересах Минобороны России, снижение боеготовности и необходимость замены указанной продукции». В апреле 2023 года за нанесенный ущерб в размере 6 млн руб. по приговору МГВС Андрей Харламов в особом порядке получил условный срок. Также о рассмотрении дел в особом порядке ходатайствовали Антон Нужненко и Владимир Агамалян. Дело первого сейчас слушается все в том же МГВС, а материалы в отношении гендиректора ООО «ЮВС Авиа» поступили в Преображенский райсуд столицы. Получить комментарии их защиты “Ъ” в среду не удалось.

Адвокат подполковника Чаровского Сергей Булаев заявил “Ъ”, что позиция его подзащитного сводится к тому, что порученные коммерсантам работы выполнялись именно ими и за это они получали зарплату.

Интересно, что во время расследования все его фигуранты находились либо под запретом определенных действий, как господин Агамалян, либо под домашним арестом. Однако уже перед завершением следственных действий 235-й гарнизонный военный суд распорядился отправить Максима Чаровского в СИЗО. Поводом стало неоднократное нарушение обвиняемым наложенных на него ранее запретов: он дважды без разрешения следователя выходил из дома, а также пользовался интернетом. Защита обжаловала данное решение во 2-м Западном окружном военном суде, но тот арест оставил в силе. Защита рассчитывает, что меру пресечения удастся смягчить уже в ходе рассмотрения дела по существу, поскольку тогда офицер уже никак не сможет оказать давление на своих бывших подельников и помешать следственным органам.

Олег Рубникович