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В секретном НИИ воровали просто и мало

Фигурантов дела о махинациях при обеспечении разведки даже не арестовали

Как стало известно “Ъ”, 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест сотрудника одного из самых секретных военных предприятий — начальника 101-го отдела ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны России Максима Чаровского. Подполковник вместе с двумя другими фигурантами обвиняется в махинациях при работе над спецпроектом «Электра». Следствие считает, что он привлек для участия в нем гражданских специалистов только для того, чтобы похитить бюджетные средства.

Уголовное дело в отношении начальника 101-го отдела 10-го научно-исследовательского (оперативного управления) ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны России подполковника Максима Чаровского, его коллеги Алексея Нужненко и гендиректора ООО «ЮВС Авиа» Владимира Агамаляна 517-й военный следственный отдел СКР по Москве возбудил по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В основу расследования легли материалы военной контрразведки ФСБ.

По версии следствия, в апреле 2018 года военные Чаровский и Нужненко пролоббировали заключение с компанией господина Агамаляна договора на выполнение составной части опытно-конструкторских работ «Электра-ОБ» «с целью создания технологических и конструкторских документов, изготовление опытного образца, проведение испытаний и серийного производства продукции». При этом следует отметить, что, по данным из открытых источников, ФГУП занимается разработкой спецоборудования, предназначенного для проведения с помощью спутников и беспилотников разведывательных мероприятий в интересах ГРУ. В связи с этим его деятельность засекречена.

Между тем, по данным следствия, за участие в секретных разработках гражданским было выплачено более 5,3 млн руб.

Однако, как считают в ФСБ и СКР, все работы, предусмотренные контрактом, сотрудники ФГУПа могли выполнить своими силами, а выделенные партнерам деньги похитили и использовали по своему усмотрению.

Всем трем фигурантам следствие предъявило обвинение в мошенничестве, которое они не признали. В 235-м гарнизонном военном суде представители СКР ходатайствовали об арестах офицеров Чаровского и Нужненко.

В ходе заседаний, которые проходили в открытом режиме, в частности, отмечалось, что подполковник Чаровский свою вину не признал, но от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. В свою очередь, господа Нужненко и Агамалян подтвердили свое и подельника участие в афере.

Требуя отправить подполковника Чаровского в СИЗО, следователь среди прочего ссылался на то, что его родственница работает в «ЮВС Авиа», а сам военный может скрыться, в том числе и за границу.

Защите, однако, удалось убедить суд, что бежать офицеру, не имеющему загранпаспорт, зато воспитывающему двух маленьких детей, один из которых тяжело болен, просто некуда. В результате суд решил, что оснований для помещения в СИЗО военных не имеется, определив их под домашние аресты.

Юрий Сенаторов

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