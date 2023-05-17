«Здесь и сейчас решается моя судьба»

В Ленинском райсуде Уфы выступил вице-премьер Башкирии — министр ЖКХ республики Борис Беляев, обвиняемый в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау. Господин Беляев попросил признать его невиновным, указав, что следователь, который вел его дело, «ломает судьбы людей» и «любой ценой пытается достичь цели — громкой посадки членов правительства Республики Башкортостан». Оглашение приговора назначено на 5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Борис Беляев (справа) просил суд оправдать его в связи с отсутствием состава преступления

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Вице-премьер Борис Беляев (справа) просил суд оправдать его в связи с отсутствием состава преступления

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы выступил в прениях вице-премьер Башкирии — министр ЖКХ республики Борис Беляев, который руководил администрацией Кумертау с 2010 по 2019 год. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. Вместе с ним по уголовному делу проходят глава минстроя республики Рамзиль Кучарбаев, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» (УКС) Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства 2 УКС Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы Кумертау Юрий Куров. Вину они не признают.

По версии обвинения, объект стоимостью 95 млн руб. был построен с нарушениями и не мог эксплуатироваться, подозреваемые об этом знали и все равно, как указано в уголовном деле, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений, в итоге объект так и не заработал.

На прошедшем заседании гособвинение запросило для вице-премьера девять лет колонии общего режима.

В начале своего выступления Борис Беляев, отказавшись в очередной раз признавать вину, сказал, что он и четверо других обвиняемых «действовали в рамках действующего законодательства».

Господин Беляев напомнил судье Артуру Гималетдинову, что первоначально уголовное дело, которое вел в 2019 года старший следователь первого отдела по особо важным делам регионального управления СКР Анвар Шарипов, было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Осенью 2020 года, по словам подсудимого, дело перешло к коллеге господина Шарипова — Ренату Юсупову, который, в свою очередь, оказывал «воздействие» на подсудимых, чтобы они давали показания друг на друга.

«Таким образом возникает обычный вопрос: почему следователь Шарипов в рамках данного уголовного дела не находит состава преступления, а следователь Юсупов, используя незаконные методы следствия, грубо нарушая уголовно-процессуальный кодекс РФ, Конституцию РФ, ломает судьбы людей и любой ценой пытается достичь своей цели, чтобы добиться громкой посадки членов правительства Республики Башкортостан»,— отметил он.

По словам господина Беляева, органы следствия трижды предъявляли ему обвинение, снизив при этом в 40 раз сумму ущерба бюджету Башкирии: с 95 млн руб. до 2 млн руб. и увеличивая число потерпевших. «Несмотря на заверения потерпевших об отсутствии всякого ущерба»,— добавил он.

Борис Беляев также сообщил, что он утвердил акт приемки объекта по требованию Фонда развития моногородов, который частично профинансировал стройку объекта, напомнив, что до этого он и сам там бывал: «Я видел, что объект построен, все необходимое оборудование установлено, никаких пустот в зале, где стояли биореакторы, не было, все было соединено между собой».

Затронув тему якобы аварийности объекта, на котором настаивало следствие и прокуратура, господин Беляев отметил: «Я уверен, что если бы мы не пригласили на судебное заседание специалистов, то обвинение до сих пор бы думало о том, что оно аварийное». Также он добавил, что нецелевого расходования бюджетных денег с его стороны не было, поскольку объект не финансировался за счет муниципальной казны.

В конце выступления Борис Беляев попросил судью «беспристрастно оценить все доказательства, представленные защитой и дать единственно правильную правовую оценку» его действиям, добавив, что «здесь и сейчас решается и моя судьба, и судьба моих коллег».

Судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 5 июня.

Венера Хисамова