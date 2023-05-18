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Перерабатывающий завод в ОЭЗ плавит сроки

АО «ТНК» готовится к строительству утилизирующего пластик предприятия

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга одобрил облик комплекса по переработке пластика АО «ТНК» (связано с АО «КБ ВиПС» Андрея Панферова) на площадке особой экономической зоны в Приморском районе. Проект строительства предприятия площадью 2,1 тыс. кв. м на участке 1,6 га был представлен летом 2021 года, тогда объем инвестиций заявлялся на уровне 673,5 млн рублей, а сроки запуска первой очереди были запланированы на четвертый квартал 2022 года. Эксперты связывают отсрочку с удорожанием проекта и предполагают, что он мог претерпеть изменения в части рынков сбыта.

Эксперты уверены, что базовые вложения в производство точно превысили заявленный ранее объем инвестиций в 673,5 млн рублей и составили не менее $25 млн

Эксперты уверены, что базовые вложения в производство точно превысили заявленный ранее объем инвестиций в 673,5 млн рублей и составили не менее $25 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты уверены, что базовые вложения в производство точно превысили заявленный ранее объем инвестиций в 673,5 млн рублей и составили не менее $25 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик научно-производственного комплекса по отработке технологий низкотемпературного катализа на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны (участок 45), сообщила пресс-служба КГА. Строительство проекта было одобрено компании ТНК экспертным советом ОЭЗ в июне 2021 года (см. «Ъ-СПб» от 29.06.2021).

АО «Технологии низкотемпературного катализа» (АО «ТНК») зарегистрировано в Петербурге с февраля 2003 года. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сведения о собственниках на данный момент не указаны в ЕГРЮЛ. Историческими учредителями называются Кшиштоф Петр Поморски и Андрей Панферов. Последний до конца 2021 года был соучредителем АО «КБ высотных и подземных сооружений» (АО «КБ ВиПС») вместе с Людмилой Кондратьевой.

Зачем «КБ ВИПС» переработка пластика

Два года назад конструкторское бюро ВиПС (один из авторов проекта «Газпром Арены», «Лахта-центра», Второй сцены Мариинского театра) заявляло о планах выйти на рынок переработки отходов (см. «Ъ-СПб» от 15.03.2021). Предполагалось, что проект перерабатывающего предприятия на территории ОЭЗ с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей будет разделен на два этапа, сдача первой очереди была намечена на четвертый квартал 2022 года. Продукцию завода АО «КБ ВиПС» собиралось поставлять предприятиям нефтехимического сектора, в частности, «Сибуру» и НОВАТЭКу.

Генеральный директор АО «ТНК» Евгений Ошин подтвердил «Ъ-СПб», что сроки проекта сдвинулись, но не уточнил, насколько. «В данный момент получаем разрешение на строительство»,— сказал топ-менеджер. На вопрос, что именно будет производить предприятие, господин Ошин ответил: «Углеводородную смесь». Кто будет поставлять заводу отходы на переработку и будут ли они промышленными или бытовыми, господин Ошин не прокомментировал.

Михаил Бурмистров, генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика», полагает, что сейчас ключевая проблема подобных проектов связана в первую очередь со стоимостью технологического оборудования, выпускаемого в основном зарубежными производителями. «Хорошо, если компании удалось сделать основные инвестиции до запрета на поставки этого оборудования»,— замечает аналитик. Но базовые вложения точно превысили заявляенный объем инвестиций в 673,5 млн рублей, уверен эксперт, и составили не менее $25 млн. «Дополнительные инвестиции потребуются потом и для масштабирования производства»,— предупреждает господин Бурмистров.

Кто переработает пластик в ОЭЗ Петербурга

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что основная причина переноса сроков запуска первой очереди проекта связана как раз с его значительным удорожанием. «Строительство такого технологически сложного предприятия требует, в том числе, импортных комплектующих для оборудования, также на проект влияют общее удорожание строительных материалов и невозможность пользоваться всеми технологическими новациями в связи с введенными против РФ санкциями со стороны западных стран»,— поясняет господин Жарский.

Учитывая, что ТНК рассчитывала поставлять продукцию экспортно ориентированным компаниям, а основной рынок сбыта был в ЕС, то, вероятно, потенциальные заказчики уже пересмотрели свои планы по поставкам конечной продукции, добавляет эксперт Veta. Поэтому сегодня целесообразность такого проекта может активно пересматриваться и перестраиваться с учетом новых реалий рынка. «Если инвестор все же не откажется от реализации проекта, то, возможно, фокус по рынкам сбыта может сместиться на страны Азии,— рассуждает господин Жарский,— а там есть своя конкуренция по предложению данного вида сырья, поэтому, наверное, инвестор и взял сейчас паузу».

Если предприятие в конце концов будет производить углеводородную смесь, а иными словами — топливо из переработанного пластика, то такое топливо может найти своего потребителя и на территории РФ, и за ее пределами, не исключает господин Жарский. «Главное, чтобы у завода было достаточное количество сырья, то есть самих пластиковых отходов»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен

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