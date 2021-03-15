КБ ВиПС проявит пластичность

Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений (КБ ВиПС) собирается выйти на рынок переработки отходов. В планах компании построить в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» завод по рециклингу пластика, продукция которого будет поставляться предприятиям нефтехимического сектора. В подобных проектах существуют высокие риски нехватки сырья и на них оказывают влияние валютные колебания, предупреждают эксперты.

О планах КБ ВиПС по организации производства на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» рассказал первый заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. В КБ ВиПС сообщили “Ъ”, что намерены построить в ОЭЗ завод по рециклингу пластика и сейчас занимаются разработкой проектной документации. В результате переработки с практически нулевыми выбросами предприятие будет выпускать сырье для нефтехимической промышленности, в частности, экспортно ориентированных заводов по производству пластиков, сообщил представитель компании. «По современным требованиям Евросоюза 30% сырья должно быть вторичным. Наша продукция идеально попадает под эту категорию»,— подчеркнули в КБ ВиПС. Как пояснил господин Ситов, потенциальными заказчиками предприятия могут стать такие компании, как СИБУР и НОВАТЭК. Проект будет разбит на два этапа, а инвестиции в проект составят несколько миллиардов рублей, уточнил он.

КБ ВиПС занимается проектированием промышленных, жилых, социальных и спортивных объектов. В портфеле компании деловой комплекс «Лахта-центр», вторая сцена Мариинского театра, стадион «Газпром Арена», Кронштадтский морской собор. Единственным владельцем КБ ВиПС является Андрей Панферов, указано в «СПАРК-Интерфакс». Блокирующим пакетом в компании на протяжении нескольких лет владел экс-глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Вячеслав Семененко. Сейчас он остается партнером Андрея Панферова по ООО «Эйч ви девелопмент» (с ноября прошлого года находится в стадии ликвидации). Выручка АО «КБ ВиПС» по итогам 2019 года составила 444,2 млн рублей, чистая прибыль — 45,6 млн рублей.

В КБ ВиПС сообщили, что точный объем финансирования проекта будет определен по итогу прохождения экспертизы. В компании добавили, что собираются использовать проектное финансирование и лизинг основного оборудования и техники. Под строительство инвестору ориентировочно понадобится участок площадью 1,2 га, сдать первую очередь планируется в четвертом квартале 2022 года.

Инвестиции в проект составят $10–20 млн, минимальный объем переработки — 2 тыс. тонн сырья в месяц, полагает главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов. При условии стабильного курса рубля и на подъеме экономики окупаемость может занять 6–8 лет, подсчитал он. При инвестициях на уровне $1,5–2 млн объемы выпуска могут составить около 5 тыс. тонн в год, полагает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» подтвердили интерес КБ ВиПС к получению статуса резидента. «На текущий момент переговоры с компанией находятся в начальной стадии, параметры проекта не определены»,— сообщили там. По словам господина Ситова, в мае инвестор может вынести проект на экспертный совет ОЭЗ «Санкт-Петербург», а летом — подписать соглашение с городом в рамках Петербургского международного экономического форума.

Подобные проекты обычно сталкиваются с трудностями из-за нехватки сырья, говорит заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. К примеру, региональный оператор может не захотеть везти отходы пластика на этот завод в силу особенностей формирования тарифа и отсутствия каких-либо стимулов поступать иначе, предупреждает она.

На экономику рециклинга также влияет динамика валютных курсов, указывает господин Антонов. При высоком курсе доллара выгодно перерабатывать внутренние ресурсы и экспортировать, а при укреплении рубля целесообразнее покупать сырье в Китае или Корее, отмечает он. Такие валютные «качели» способны при высокой волатильности убить любое небольшое производство без резерва сырья и финансовой «подушки», резюмирует он. Спрос на продукцию из переработанного пластика растет, однако конкуренция между переработчиками достаточно жесткая, подчеркивает господин Бурмистров.

По различным оценкам, в России образуется от 3,5 до 8,5 млн тонн полимерных отходов в год. В переработку вовлекается только 5–12% от их объема, а общие мощности по вторичной переработке полимеров составляют 1 млн тонн в год. Согласно обзору компании Refinitiv, данный процесс дорогой и низкорентабельный, а его развитию мешают отсутствие раздельного сбора мусора и дефицит вторичного сырья.

Елена Большакова, Константин Куркин