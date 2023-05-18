За плохую уборку дали пятнашку

Малый драматический театр (Театр Европы), где шли постановки с Данилой Козловским, оштрафовали на 15 тыс. рублей по делу об антисанитарии после проверок Роспотребнадзора (РПН). Закрытия театра на три месяца, как того требовал Роспотребнадзор, удалось избежать: МДТ возобновит работу. Большинство претензий надзорного органа уже устранено, однако некоторые претензии исправить тяжело. Так, в суде недосчитались флюорографии Данилы Козловского, который взял отпуск и покинул театр до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил Театру Европы (МДТ) административный штраф в размере 15 тыс. рублей по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санэпидемиологического обеспечения населения). Как сообщает пресс-служба судов, в Малом драматическом театре нашли нарушения по маркировке еды, инвентаря для уборки, в театре не следят за прививками персонала. В общей сумме инспектора Роспотребнадзора выявили в театре 28 нарушений, для 17 из которых срок устранения — сутки, о чем в суде заявил представитель МДТ. К моменту заседания большинство нарушений было устранено, поэтому суд решил не продлевать временную приостановку деятельности театра на три месяца, как того хотел РПН. В суде представили доказательства устранения захламлений и подтвердили наличие у шести из семи сотрудников, указанных в протоколе РПН, результатов флюорографии. Ее нет только у Данилы Козловского: сам артист ранее объявил, что уходит в творческий отпуск после того, как несколько его спектаклей были перенесены, а московская прокуратура начала проверку высказываний артиста на предмет дискредитации армии РФ.

На заседании 17 мая представитель РПН Татьяна Ланько повторила все 28 претензий ведомства к театру и отчитала защитника МДТ за «формальное отношение» к правилам уборки и хранения продуктов. Также представителям ведомства не понравилось то, каким образом в театре хранятся инструменты для уборки здания, и отсутствие инструкции для клининг-персонала, как использовать моющие средства. Специально для инспекторов в суд представили пояснения уборщицы. Роспотребнадзор указывал, что она может перепутать ведра и швабры, так как они не промаркированы. Сотрудница МДТ объяснила, как она их различает, и отметила, что не допускает протирания стола тряпкой для пола.

Роспотребнадзор провел в театре проверку 6 мая и выявил санитарные нарушения. Например, отсутствие флюорографии у семи сотрудников и остатки пищи в столовой. Чиновники составили административный протокол о нарушении санитарно-эпидемиологического обеспечения населения. Проверка надзорного ведомства прошла после того, как Z-активисты обратили внимание на высказывания артиста театра Данилы Козловского, служащего в МДТ уже более десяти лет и выступавшего против спецоперации на Украине.

Ранее московская прокуратура начала проверку в отношении артиста. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин просил проверить Козловского по статье о дискредитации армии РФ. Бородин обвинил актера в релокации в США, чтобы «дистанцироваться от России», а также в якобы существовавших призывах к россиянам выходить на акции протеста и выкрикивать антиправительственные лозунги.

Екатерина Рязанова