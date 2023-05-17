Музеи Крыма не пустили на заседания суда в Нидерландах о передаче скифского золота Украине

Верховный суд Нидерландов не допустил представителей музеев Крыма на слушания о возможной передаче скифского золота Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Восточно-крымского музея-заповедника Татьяну Умрихину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Как сказал генеральный прокурор Нидерландов, не имеет уже смысла. Все эти материалы есть, и слушать некого. И вердикт будет вынесен. Но я не сомневаюсь, и трудно сомневаться, каким он будет, потому что он совершенно политический»,— цитирует издание заявление госпожи Умрихиной.

Глава Восточно-крымского музея отметила, что содержание экспонатов в Амстердаме — это положительная ситуация, поскольку ценности все еще не отправлены на Украину. Татьяна Умрихина считает, что решение о передаче древнего золота необходимо принимать в условиях стабильной международной обстановки.

Анастасия Донскова

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