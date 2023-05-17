Егор Ковальчук стал главой Миасса

Депутаты миасского городского собрания на внеочередном заседании избрали главой города вице-губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, он получил 25 из 26 голосов. Помимо него, на пост градоначальника претендовали бизнесмен Виктор Легенчук и начальник управления имущественных отношений мэрии Николай Булдыгин. Главными направлениями работы новый мэр Миасса назвал развитие экономики, социальной сферы, туризма, создание комфортной среды для жизни и повышение открытости власти. Эксперты считают, что Егору Ковальчуку на посту главы города предстоит непростая работа по объединению конфликтующих местных элит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За Егора Ковальчука проголосовали 25 депутатов из 26

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ За Егора Ковальчука проголосовали 25 депутатов из 26

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Собрание депутатов Миасса в ходе внеочередной 37-й сессии 17 мая избрало мэром города сроком на пять лет заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука. За него проголосовали 25 из 26 членов представительного органа, один голос был отдан за начальника управления имущественных отношений администрации Миасса Николая Булдыгина. Об этом сообщают в мэрии.

В марте этого года собрание депутатов Миасса одобрило досрочную отставку мэра Григория Тонких, который решил оставить должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Миасса был назначен председатель городского собрания Дмитрий Проскурин. В марте же стартовал прием документов на участие в конкурсе на пост мэра города. Заявки подали четыре кандидата. Это начальник управления имущественных отношений администрации Миасса Николай Булдыгин, руководитель управления социальных проектов ООО «Завод “СпецАгрегат”» Анастасия Захарова, генеральный директор компании по продаже мебели «Аргус групп М» (Челябинск) Виктор Легенчук и вице-губернатор Егор Ковальчук. Впоследствии Анастасия Захарова отказалась от участия в выборах. В мае конкурсная комиссия по итогам тестирования и собеседования рекомендовала городскому собранию депутатов для участия в голосовании всех троих кандидатов.

17 мая претенденты на пост главы Миасса представили депутатам свои программы развития городского округа. По сведениям администрации города, Егор Ковальчук выделил пять направлений развития Миасса. Среди них экономика, социальная сфера, экология и туризм, создание комфортной среды для проживания, повышение открытости власти. Своей главной задачей он назвал улучшение качества жизни местных жителей с сохранением лучших традиций города.

По словам депутата Миасского горсобрания Сергея Гаврюшкина, Егор Ковальчук продемонстрировал глубокое понимание специфики проблем города.

«В презентации Егора Ковальчука были затронуты практически все значимые для жителей Миасса вопросы и проблемы. Он также хорошо ответил на дополнительные вопросы. Стало понятно, что он обладает большим опытом управленческой деятельности и достаточной компетенцией. Думаю, что депутаты сделали правильный выбор, поскольку это самая достойная кандидатура»,— комментирует Сергей Гаврюшкин.

Депутат городского собрания считает, что Егор Ковальчук сможет справиться с поставленными перед ним задачами. «Ему предстоит грамотно распределить бюджет города, наладить работу с депутатским корпусом и общественными организациями, крупными предприятиями, малым и средним бизнесом»,— добавляет Сергей Гаврюшкин.

Политолог Андрей Лавров отмечает, что Егору Ковальчуку на посту главы Миасса предстоит довольно сложная работа по объединению враждующих местных элит.

«Миасс является сложной с политической точки зрения курортной территорией. Ранее он считался одним из самых криминальных городов Челябинской области, за различные преступления были осуждены несколько бывших глав Миасса. Очевидно, что перед Егором Ковальчуком поставлена задача прекратить внутриэлитные конфликты и консолидировать все местные элиты на работу на благо города и региона. Много работы в этом направлении провел экс-мэр Григорий Тонких, однако ему этого сделать до конца не удалось»,— считает Андрей Лавров. По мнению политолога, Егору Ковальчуку на посту мэра удастся выполнить поставленные перед ним задачи. «У него для этого есть все: поддержка со стороны губернатора и депутатского корпуса Миасса, необходимые компетенции, опыт и коммуникационные навыки для налаживания отношений с населением города»,— поясняет Андрей Лавров.

Егору Ковальчуку 50 лет. Он имеет три высших образования по специальностям «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция» и «Водоснабжение и водоотведение». Он начал карьеру в 1995 году с должности экономиста Южно-Уральского филиала Машбанка. В 2005–2010 годах руководил в Челябинске МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ), в 2010–2012 годах занимал пост заместителя главы города по ЖКХ. В ноябре 2012 года стал министром промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области, в 2014 году в статусе исполняющего обязанности возглавил министерство радиационной и экологической безопасности региона. В 2015 году Егор Ковальчук был назначен директором департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где курировал вопросы ЖКХ, энергетики, энергосбережения и капитального ремонта. В марте 2019 года перешел на работу в департамент спецпроектов Минстроя РФ. В сентябре того же года Егор Ковальчук был назначен заместителем губернатора Челябинской области.

На посту замглавы региона Егор Ковальчук курировал вопросы экономического развития и промышленности, в марте 2022 года возглавил штаб по поддержке логистики предприятий, пострадавших от западных санкций.

Михаил Бычков