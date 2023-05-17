Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Против испортившей баннер с буквой «Z» жительницы Ярославля возбудили уголовное дело

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело в отношении девушки, облившей краской баннер с буквой «Z» на Центре патриотического воспитания 9 мая. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Сотрудниками полиции установлена жительница Ярославля, подозреваемая в повреждении баннера, с использованием краски, на улице Советской. Отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району в отношении гражданки 2004 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм"»,— сообщили в ведомстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на опубликованном видео девушка говорит, что совершила поступок «из личного неспокойствия».

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...