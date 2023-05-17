Против испортившей баннер с буквой «Z» жительницы Ярославля возбудили уголовное дело

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело в отношении девушки, облившей краской баннер с буквой «Z» на Центре патриотического воспитания 9 мая. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Сотрудниками полиции установлена жительница Ярославля, подозреваемая в повреждении баннера, с использованием краски, на улице Советской. Отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району в отношении гражданки 2004 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм"»,— сообщили в ведомстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на опубликованном видео девушка говорит, что совершила поступок «из личного неспокойствия».

Антон Голицын