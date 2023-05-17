Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал обвинение новосибирских ученых в госизмене

В Кремле ознакомились с обращением сотрудников новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН об «угрозе краха» российской аэродинамической науки. Об этом сообщил в ходе пресс-кола пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Сибирь», эту угрозу в ИТПМ связали с уголовными делами по ст. 275 УК РФ (госизмена), возбужденными сразу против трех ученых института. В их числе директор института Александр Шиплюк, главный научный сотрудник Анатолий Маслов и основатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» Валерий Звегинцев. Письмо в защиту ученых было утверждено на заседании ученого совета ИТПМ 2 мая и опубликовано на сайте института 15 мая.

«Не думаю, что Кремль сможет дать какую-то реакцию. Работают спецслужбы, обвинение очень серьезное, виновным признаёт только суд, а мы не имеем права говорить о каких-то позициях»,– сказал господин Песков.

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Валерий Лавский