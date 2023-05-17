Прокуратура проводит проверку в Европейском университете в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит внеплановую проверку деятельности Европейского университета. Как сообщает 17 мая «Фонтанка», проверка может быть связана с законодательством об экстремизме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным издания со ссылкой на источник в вузе, университет проверяют после жалобы «некоего гражданина».

«Ъ» писал, что в марте 2017 года один из ведущих негосударственных российских вузов — Европейский университет в Петербурге лишили лицензии на образовательную деятельность. Арбитражный суд удовлетворил иск Рособрнадзора, указывавшего на нарушения в работе университета. В 2018 лицензия вузу была возвращена.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте