«Яндекс» добавил в «Алису» новую генеративную нейросеть

«Яндекс» представил нейросеть нового поколения YandexGPT и ее первое применение в продукте компании — голосовом помощнике «Алиса». Пользователи смогут сказать ассистенту «давай придумаем» и попросить составить текст на заданную ему тематику. Функция уже доступна в продуктах, в которых встроена «Алиса»: умных устройствах и «Яндекс Браузере».

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В ходе мероприятия, прошедшего в офисе «Яндекса», руководитель продукта Денис Озорнин назвал такие функции, как составление деловых писем, решение творческих задач или придумывание аргументов для разговоров. Господин Озорнин, однако, призвал пользователей не полагаться полностью на ассистента: «"Алиса" — это в первую очередь помощник, это не инструмент получения решения сразу».

Функция «придумывания», по словам господина Озорнина, пока ограничена: она не обращается к поисковой выдаче, не учитывает контекст и, следовательно, не может вести диалоги. «Яндекс» намерен добавить эту возможность позднее. Компания также объявила, что планирует использовать YandexGPT в других продуктах компании, но не назвала конкретных сроков.

Юрий Литвиненко