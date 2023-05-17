S7 в июне начнет полеты из Новосибирска во Владикавказ

S7 Airlines с 4 июня запускает регулярные рейсы из Новосибирска во Владикавказ, сообщила в среду пресс-служба авиакомпании. Полеты на самолетах Airbus A320neo будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Время в пути составляет примерно 4,5 часа. Прямого авиасообщения между Новосибирском и Владикавказом до этого не было.

Аэропорт Владикавказа – Беслан – ближайший к единственному действующему автомобильному пункту пропуска на российско-грузинской границе — «Верхний Ларс». Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, а также отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. МИД России, в свою очередь, отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в эту страну.

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Дарья Решетникова