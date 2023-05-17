Памфилова представила логотип единого дня голосования с буквой V в поддержку военной операции

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова презентовала логотип единого дня голосования, который в текущем году приходится на 10 сентября. В логотипе использована буква V, которая является одним из символов военной операции России на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦИК России Фото: ЦИК России

Логотип был презентован на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов, сообщается в Telegram-канале ЦИКа.

По словам госпожи Памфиловой, в логотипе отражено несколько элементов: «одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага — как символ поддержки воинов, которые сражаются за Россию».

При этом у регионов есть право не использовать данный логотип, однако глава ЦИКа надеется, что этого не произойдет. «Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах»,— отметила Элла Памфилова.

Согласно данным ЦИКа, в единый день голосования-2023 в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. В трех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы. В 21 субъекте пройдут прямые выборы главы региона, еще в пяти — руководителей региона изберут местные парламенты. В 20 регионах пройдут выборы в региональные парламенты.

Александр Кислов