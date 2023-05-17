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Коммерсантъ FM
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«Троица» Рублева пока остается в депозитарии Третьяковки

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи, сообщили в музее. Там добавили, что ожидают подписанных Минкультом документов о передаче иконы для богослужений в храм Христа Спасителя 4 июня.

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева

Фото: Natalia Kolesnikova / AFP

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева

Фото: Natalia Kolesnikova / AFP

«Икона "Святая Троица" Андрея Рублева (инв.13012) закреплена за Государственной Третьяковской галереей на праве оперативного управления, включена в государственную часть Музейного фонда и является собственностью Российской Федерации, чьи полномочия собственника реализует Министерство культуры РФ»,— говорится в сообщении музея в Telegram.

16 июля 2022 года «Троицу» вывезли из Третьяковской галереи в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры по личной просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Икона провела в лавре два дня. Научные сотрудники и реставраторы Третьяковки предупреждали, что перевозить икону нельзя, поскольку только в музее можно обеспечить нужные условия по температуре и влажности.

15 мая 2023-го Русская православная церковь сообщила, что президент России Владимир Путин принял решение вернуть ей икону «Троица» Андрея Рублева. В Кремле объяснили это решение значимостью «Троицы» для верующих россиян. 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в московский храм Христа Спасителя на празднование Троицы (православные отмечают этот праздник 4 июня).

Подробности — в материале «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

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Лаура Кеффер

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