«Авито Недвижимость»: за год цены на вторичное жилье выросли на 9%

В апреле средняя цена квартиры на вторичном рынке России достигла 4,4 млн руб., увеличившись на 9% год к году, сообщает «Авито Недвижимость». Согласно его исследованию, сильнее всего подорожали трехкомнатные (на 12%, до 5,6 млн руб.) и двухкомнатные квартиры (+11%, до 4,5 млн руб.). Объекты с четырьмя комнатами и более стали дороже на 9% (7,3 млн руб.), однокомнатные — на 6% (3,7 млн руб.). Студии подешевели на 5% (3,8 млн руб.), квартиры со свободной планировкой — на 9% (6,8 млн руб.).

В 24 из 33 городов, участвовавших в исследовании, цены на вторичное жилье выросли. Сильнее всего они повысились в Челябинске (на 19%), Кирове (+18%), Москве (+13%) и Волгограде (+12%). В восьми городах вторичное жилье подешевело, сильнее всего — в Калининграде (на 20%), Санкт-Петербурге и Севастополе (на 12% в обоих), в Казани (на 8%) и Сочи (на 7%).

При этом в пересчете по цене за 1 кв. м стоимость жилья на вторичном рынке снизилась в крупнейших городах и главных туристических центрах России. Самое сильное падение зафиксировали в Калининграде — на 17%, до 100 тыс. руб. В Москве цена за 1 кв. м уменьшилась на 5%, до 254 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 7%, до 177 тыс., в Сочи — на 8%, до 225 тыс., в Краснодаре — на 8%, до 98 тыс. руб. В среднем по России стоимость квадратного метра выросла на 11%, до 92 тыс. руб.

По данным «Циан.Аналитики», в мае средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составила 125,9 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1% относительно апреля. Но годовая динамика остается незначительной — 4%. Ожидается, что в ближайшие месяцы на рынке может начаться сезонное снижение активности, которое приведет к увеличению дисконтов.

Подробности — в материале «Ъ» «Квартиры перешли к стагнации».

Лаура Кеффер