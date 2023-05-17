«Нужно вводить цифровую подпись следователя в законодательство»

Минюст России разрабатывает законопроект, цель которого — ввести практику ознакомления потерпевших (гражданских истцов) и стороны защиты с материалами уголовного дела в электронном виде. В министерстве считают, что переход на цифровой формат упростит эту процедуру для обвиняемых и сократит время ознакомления с материалами уголовного дела всем заинтересованным лицам. Инициативу комментирует председатель комитета по развитию уголовного судопроизводства Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России, партнер адвокатского бюро Mialegis, кандидат юридических наук Юрий Бескровный.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Бескровный

Фото: предоставлено автором Юрий Бескровный

Фото: предоставлено автором

«Общая тенденция реформирования документооборота внутри всего государственного аппарата заключается в переводе бумажной документации в цифровой формат. Это коснулось и уголовного процесса. В настоящее время разрабатывается законопроект о переводе всего уголовного судопроизводства в цифровой формат. Инициатива о введении ознакомления с материалами уголовного дела в электронном виде является частью общей тенденции.

Мое видение: она является и необходимой, и реализуемой. Это шаг вперед в развитии уголовного судопроизводства. Однако при разработке подобных процедур необходимо учитывать ряд нюансов. Вот лишь некоторые из них.

Первое. Если ознакомление с материалами уголовного дела будет происходить в электронном виде, логично, что следователю придется оцифровывать его и предоставлять соответствующий файл сторонам. Мне видится, что этот файл обязательно должен быть заверен электронной цифровой подписью следователя, чтобы стороны имели уверенность в его подлинности. То есть нужно вводить электронную цифровую подпись следователя в уголовно-процессуальное законодательство.

В случае если изображение листов дела окажется “смазанным” или в файле будут отсутствовать копии каких-то документов (например, второй страницы отсканированного листа), сторона защиты должна иметь возможность подать ходатайство о предоставлении надлежащей копии или иметь возможность прийти и лично ее дополнительно зафиксировать. В законе важно установить критерии качества электронных материалов дела, чтобы максимально избегать подобных ситуаций.

Понятно, что ознакомление с вещественными доказательствами, такими как орудия преступления, первичные бухгалтерские документы и т. д., не может быть полностью заменено цифровым форматом, поскольку их личное непосредственное изучение может привести к обнаружению важной информации, в том числе для стороны защиты, в результате чего может появиться, например, ходатайство о проведении дополнительной экспертизы.

Вместе с тем ознакомление с оцифрованным уголовным делом ускорит его изучение и наверняка позволит в какой-то степени уйти от злоупотреблений со сроками, которые иногда допускаются как защитой, стремящейся затянуть процесс, так и обвинением, оставляющим порой недостаточно времени для ознакомления. Но вопрос со сроками ознакомления тоже должен быть детально проработан с учетом объема материалов дела.

Также необходимо установить порядок и способ передачи электронных материалов, так как их отправка следователем, например, через общедоступные почтовые сервисы, будет представлять явную угрозу разглашения данных предварительного следствия. Может случиться так, что при вводе адреса почты с ошибкой уголовное дело окажется в руках посторонних лиц, поэтому процедура передачи материалов также требует тщательной регламентации.

И наконец, я сомневаюсь, что фактически следователь будет выполнять сканирование самостоятельно. Предположим, в деле 30 томов, у следователя на их сканирование просто нет времени. Скорее всего это будет делать его помощник. Для проверки отсканированного материала следователю все равно потребуется значительное время, которого у него по-прежнему нет. Получается, хотя файл и будет передан правильно и будет заверен электронной цифровой подписью, качество этих материалов не гарантировано. Вероятно, это будет слабым местом.

Отмечая эти тонкие места, считаю необходимым инициаторам законопроекта учесть их и тщательно проработать. В целом же инициатива перспективна и необходима, позволяет сделать значительный шаг вперед в развитии уголовного судопроизводства».

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