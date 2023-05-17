Бывший вице-мэр Перми исключен из состава городского совета по туризму

Администрация Перми издала постановление о внесении изменений в состав городского координационного совета по туризму и туристической деятельности. Как поясняется в документе, поправки обусловлены кадровыми изменениями в мэрии. Из состава совета исключен бывший заместитель главы Перми по инвестициям и природопользованию Виктор Агеев, который был председателем коллегиального органа. Вместо него председателем совета стала замглавы города Ольга Андрианова, курирующая вопросы развития территории и земельно-имущественные отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Виктор Агеев покинул должность вице-мэра в феврале этого года, оставшись при этом советником главы города. На апрельском заседании Пермской думы мэр Алексей Демкин заявил, что ставка заместителя по инвестициям и природопользованию будет упразднена в соответствии с поручением губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о сокращении расходов на аппарат городской администрации. По данным «Ъ-Прикамье», вопросы городского департамента экономики и промышленной политики теперь будет курировать Ольга Андрианова, вопросами экологии займется вице-мэр Дмитрий Галиханов, ответственный за городское хозяйство, а работу городского управления капстроительства будет курировать замглавы города по ЖКХ и жилищным отношениям Игорь Субботин.