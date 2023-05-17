Депутат парламента Приморья арестована по подозрению в коррупции

Ленинский районный суд Владивостока сегодня, 17 мая, удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней депутата законодательного собрания Приморья Анну Алеко.

«Алеко арестована до 15 июля. Она подозревается в получении взятки (ст. 290 УК РФ)»,— сообщила «Ъ» руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева.

По данным приморских СМИ, Анну Алеко подозревают в получении взятки в размере около 3,5 млн руб., от руководителя ООО «Интегра» за закупку музыкальных инструментов для Приморской краевой филармонии в 2018-2019 годах. В тот же период времени госпожа Алеко была директором государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония».

В Следственном управлении СКР по Приморью информацию об уголовном преследовании Анны Алеко комментировать «Ъ» отказались.

Стоит отметить, что в настоящее время в том же Ленинском райсуде слушается уголовное дело директора ООО «Интегра» Игоря Сурмача. Предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, в сентябре 2018 года «он заключил с Приморской краевой филармонией два договора на поставку музыкальных инструментов на общую сумму свыше 5 млн руб., однако принятые на себя обязательства исполнять не намеревался».

Анна Алеко была избрана депутатом заксобрания Приморья в сентябре 2021 года по списку «Единой России», занимая второе место в региональной тройке кандидатов после губернатора Олега Кожемяко. В парламенте края она заняла пост заместителя председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.

Это уже второй депутат действующего состава парламента Приморья, попавший под уголовное преследование. Член фракции КПРФ Артем Самсонов обвиняется в растлении ребенка.

Алексей Чернышев, Владивосток