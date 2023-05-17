В Москве задержали трех женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тыс. рублей

В Москве три женщины пытались продать младенца за 60 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Москве. Женщин задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в управлении, трех женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения задержали на севере Москвы после составления необходимых расписок, получения денег и передачи ребенка во время проведения оперативного эксперимента. По данным MSK1, инцидент произошел в одном из торговых центров, покупателем представилась сотрудница полиции.

Следователи проводят доследственную проверку. Жизни ребенка ничего не угрожает. Его отправили в специализированное медицинское учреждение, добавили в СКР.

Как отмечает MSK1, купля и продажа человека подпадают под статью 127 УК РФ. По этой статье грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Олеся Павленко