0,5 процента составил прирост промышленного производства в США по итогам апреля, следует из данных ФРС. Значение показателя оказалось выше среднего за первый квартал и не совпало с ожиданиями аналитиков Trading Economics, которые полагали, что он останется на мартовском уровне. В годовом выражении объем промпроизводства в США за апрель увеличился на 0,2%. Рост был во многом обеспечен увеличением выпуска автомобилей и запасных частей к ним. Объем производства в перерабатывающей промышленности месяц к месяцу вырос на 1%, в горнодобывающей — на 0,6%. Загрузка производственных мощностей в апреле увеличилась до максимальных за пять месяцев 79,7% после 79,4% в марте.