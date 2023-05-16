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Коммерсантъ FM
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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Волгоградской области

В Волгоградской области произошел взрыв бытового газа. Пострадали два жильца многоквартирного дома, сообщает в своем Telegram-канале глава городского округа города Михайловка Александр Тюрин.

В одной из однокомнатных квартир дома №14 на улице Энгельса произошел взрыв, за которым последовал пожар. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.

На месте происшествия работали все экстренные службы. Пожар локализовали в 19:30. Пострадали два человека, которые находились в квартире, где произошел взрыв. Их госпитализировали в ЦРБ. По словам господина Тюрина, несущие конструкции дома не повреждены.

«На данный момент никто из жильцов дома не изъявил желания остаться в пункте временного размещения. Возле дома ночью будут дежурить сотрудники МВД. Уже завтра утром ответственные специалисты начнут обследование подъезда, в котором произошел пожар. Также на месте будут работать эксперты главного управления МЧС России, которым предстоит выяснить все детали и причины случившегося»,— сообщил глава Михайловки.

Дарья Васенина, Саратов

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